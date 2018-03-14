Шведская модель с метровыми ногами покорила соцсети

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Модель из Швеции Ия Остергрен покорила пользователей соцсетей благодаря длинным ногам. Об этом сообщает телеканал "360".

При росте в 178 сантиметров длина ног шведки составляет 108 сантиметров. У страницы модели в Instagram, где она любит похвастать своей фигурой, более 143 тысяч поклонников.

Публикация от @iostergren Янв 12, 2018 в 9:14 PST

Сама девушка признается, что в детстве выглядела как гадкий утенок и стеснялась своей худобы и ног. В 2013 году она решила заняться бодибилдингом и фитнесом, чтобы побороть депрессию, и результат не заставил себя долго ждать.

Публикация от @iostergren Ноя 1, 2017 в 10:23 PDT

В соцсети девушка встретила своего мужа, шведского бодибилдера Торбьорна Остергрена. И умудряется сохранять прекрасную фигуру, несмотря на то что родила двух дочерей.