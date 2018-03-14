Ассанж прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся в эквадорском посольстве в Лондоне, прокомментировал ситуацию с высылкой 23 российских дипломатов из Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Тереза Мэй в сложном положении. Если Москва заведомо стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом, то это скорее всего сделано, чтобы спровоцировать ответ со стороны Великобритании, а Россия уже просчитала свои действия. Избежать такую ловушку позволит только очень изобретательный шаг", — написал создатель WikiLeaks.

"К сожалению, публичное заявление Мэй было совершенно предсказуемым. Неудачную попытку выслать российского посла можно расценить лишь как слабость, как недостаточную уверенность в виновности Кремля или расчет британского МИДа на то, что сейчас российский посол полезен Великобритании как никогда", — подытожил Ассанж в своем Twitter.

The publicly stated response by May is unfortunately entirely predictable. The failure to expel the Russian ambassador can only be seen as weakness, a lack of confidence as to Kremlin culpability, or a FCO view that the Russian ambassador is unusually helpful to UK interests. — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 14 марта 2018 г.

"Забыл сказать, что Мэй полная дура", — добавил Ассанж.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в городе Солсбери в Великобритании. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Пострадал также сотрудник полиции Ник Бейли.

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда России передали десять человек, включая Анну Чапман.