Ассанж прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся в эквадорском посольстве в Лондоне, прокомментировал ситуацию с высылкой 23 российских дипломатов из Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"К сожалению, публичное заявление Мэй было совершенно предсказуемым. Неудачную попытку выслать российского посла можно расценить лишь как слабость, как недостаточную уверенность в виновности Кремля или расчет британского МИДа на то, что сейчас российский посол полезен Великобритании как никогда", — подытожил Ассанж в своем Twitter.
The publicly stated response by May is unfortunately entirely predictable. The failure to expel the Russian ambassador can only be seen as weakness, a lack of confidence as to Kremlin culpability, or a FCO view that the Russian ambassador is unusually helpful to UK interests.— Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 14 марта 2018 г.
"Забыл сказать, что Мэй полная дура", — добавил Ассанж.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в городе Солсбери в Великобритании. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Пострадал также сотрудник полиции Ник Бейли.
Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда России передали десять человек, включая Анну Чапман.