Лондон вышлет 23 российских дипломата

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля", заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.

Лондон приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Также страна отозвала приглашение главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову посетить Лондон.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь госпитализировали в британском городе Солсбери в начале прошлой недели предположительно с отравлением. В понедельник Тереза Мэй заявила, что к инциденту "весьма вероятно" причастна Россия. По ее словам, их атаковали нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. Москва назвала такую позицию бездоказательной провокацией.

В России в 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Он попал в Великобританию во время обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.