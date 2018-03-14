Кучма не прилетел в Минск на переговоры по Донбассу из-за плохой погоды

МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма не смог прилететь в Минск на переговоры из-за плохой погоды в аэропорту вылета, заседание группы, вероятно, пройдет в формате видеоконференции, сообщили РИА Новости в среду в посольстве Украины в Белоруссии.

"Леонид Кучма, как и Мартин Сайдик, не прилетел в Минск из-за (плохой – ред.) погоды. Скорее всего, заседание пройдет в формате видеоконференции", — сказал представитель пресс-службы.

Ранее пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что спецпредставитель ОБСЕ Сайдик не смог прибыть в Минск на переговоры из-за нелетной погоды в Киеве, однако заседание контактной группы состоится.

На среду запланированы заседания в Минске контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп. Подгруппы уже приступили к работе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.