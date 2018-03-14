МВД Украины объявило в розыск бывшего мужа Максаковой

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск предпринимателя Владимира Тюрина, которого считает заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, соответствующая информация размещена в среду на сайте МВД в разделе розыск.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины.

На сайте МВД сообщается, что Тюрин имеет "статус лица, скрывающегося от органов прокуратуры". По данным МВД, он исчез 10 октября 2017. Обвиняется в "умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц".

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.