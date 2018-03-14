В Анталье пройдет неделя памяти посла Карлова

АНКАРА, 14 мар — РИА Новости. Благотворительный фонд Андрея Карлова проведет с 20 по 27 марта в Анталье неделю памяти выдающегося российского дипломата Героя России Андрея Карлова, сообщили РИА Новости в фонде.
В рамках торжеств, проводимых при поддержке мэрии Антальи, посольства РФ в Турции и генконсульства в Анталье, также планируется по приглашению фонда и за счет его средств посещение Демре для отдыха и лечения группы из 50 российских детей из брянского города Клинцы – малой родины Карлова. Клинцы находятся в зоне с неблагоприятной экологической ситуацией, отмечается в сообщении.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.