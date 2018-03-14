В Анталье пройдет неделя памяти посла Карлова

Портрет убитого посла России в Турции Андрея Карлова у здания мПортрет убитого посла России в Турции Андрея Карлова у здания министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоинистерства иностранных дел РФ

Портрет убитого посла России в Турции Андрея Карлова у здания мПортрет убитого посла России в Турции Андрея Карлова у здания министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоинистерства иностранных дел РФ

АНКАРА, 14 мар — РИА Новости. Благотворительный фонд Андрея Карлова проведет с 20 по 27 марта в Анталье неделю памяти выдающегося российского дипломата Героя России Андрея Карлова, сообщили РИА Новости в фонде.

"В рамках запланированных мероприятий имя российского дипломата будет присвоено одной из центральных улиц города Демре провинции Анталья. Власти Антальи в свою очередь планируют объявить о передаче фонду здания на этой улице, в дальнейшем там предполагается разместить Мемориальный центр Андрея Карлова", — говорится в сообщении.

В рамках торжеств, проводимых при поддержке мэрии Антальи, посольства РФ в Турции и генконсульства в Анталье, также планируется по приглашению фонда и за счет его средств посещение Демре для отдыха и лечения группы из 50 российских детей из брянского города Клинцы – малой родины Карлова. Клинцы находятся в зоне с неблагоприятной экологической ситуацией, отмечается в сообщении.

"В рамках дней Андрея Карлова в Анталье запланирован ряд встреч и переговоров официальных лиц и представителей общественности, которые призваны способствовать поступательному развитию российско-турецких отношений. Состоятся концерты, экскурсии, призванные ближе ознакомить российских участников с культурой и традициями Турции. Кроме того, пройдет выставка "Андрей Карлов. Путь в бессмертие", — сообщили в фонде.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.