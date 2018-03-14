Илон Маск запустит собственное юмористическое шоу

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава американской компании SpaceX Илон Маск планирует запустить собственное юмористическое шоу. Об этом пишет портал Daily Beast.

Издание сообщает, что Маск договорился с сотрудниками агентства сатирических новостей The Onion о работе над грядущим юмористическим шоу.

"Вполне очевидно, что комедия — следующий рубеж после электромобилей, освоения космоса и нейрокомпьютерного интерфейса, — заявил Маск. — Не знаю, почему никто этого не видит".

В 2014 году миллиардер подумывал приобрести The Onion, сообщает Daily Beast со ссылкой на источник. Маск на протяжении нескольких лет общается с сотрудниками The Onion и делится с ними любимыми шутками в Twitter и других соцсетях.