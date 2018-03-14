КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Киев подготовит в международные суды единую жалобу против России, в которой перечислит все "преступления против украинских граждан" и имущественные претензии Украины к РФ, заявила в среду журналистам представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко.

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против РФ. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе. Также Киев в Гааге требует ответственности России за якобы военные преступления на востоке Украины и нарушения морского права. Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

"Украина будет работать над консолидированной единой жалобой… против России, в которой будут перечислены и консолидированы все преступления против украинских граждан не только на полуострове Крым, но и на востоке Украины", — заявила Луценко журналистам, общение с которыми транслировал телеканал "112 Украина".

По ее словам, жалоба будет касаться граждан, которые потеряли жилье, а также тех, кто, по мнению Киева, якобы подвергается политическому или религиозному преследованию. Будут перечислены потерянные Киевом имущество и ресурсы в Крыму и Донбассе.

МИД РФ не раз опровергал все обвинения, озвученные Киевом. К примеру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя иск Киева по морскому праву, ранее заявлял, что власти России при принятии решения о строительстве моста в Крым просчитали и приняли во внимание все нормы и аспекты международного права и какие-либо дискуссии уже завершены.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Москва также не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.