Япония и Южная Корея проведут переговоры по вопросам безопасности

ТОКИО, 14 мар — РИА Новости. Япония и Южная Корея после трехлетнего перерыва возобновляют в четверг в Токио переговоры по вопросам безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей департаментов министерств иностранных дел и военных ведомств двух стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте южнокорейского МИД.

Пр его данным, делегации на нынешнем 11-м раунде переговоров возглавят директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги и директор департамента Северо-Восточной Азии министерства иностранных дел Республики Корня Ким Ён Гиль.

В последний раз такой диалог состоялся в апреле 2015 года. Сейчас представители двух стран обсудят ситуацию с безопасностью в Северо-Восточной Азии и обменяются мнениями о том, как Япония и Южная Корея могут взаимодействовать для решения существующих проблем, сообщает МИД.

Токио и Сеул являются ближайшими союзниками США в регионе, однако между Японией и Южной Кореей существуют неурегулированные разногласия по территориальной проблеме и вопросам, связанным с японских колониальном господством на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.