Меркель принесла присягу

БЕРЛИН, 14 мар — РИА Новости. Ангела Меркель, ставшая канцлером ФРГ в четвертый раз подряд, принесла присягу в бундестаге. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил ее в должности после избрания в германском парламенте.

© AP Photo / Olivier Matthys Биография Ангелы Меркель

"Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому. Да поможет мне Бог", — произнесла Меркель традиционный текст присяги, зафиксированный в 56-й статье Основного закона ФРГ.

В утреннем тайном голосовании по кандидатуре Меркель в бундестаге приняли участие 692 депутата, четыре бюллетеня признаны недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата. При этом необходимый минимум для ее переизбрания составлял 355 голосов. В бундестаг данного созыва вошли 709 депутатов.

Канцлер — глава правительства Германии. В его компетенцию входит назначение федеральных министров и определение политического курса. Канцлер избирается бундестагом на четыре года и может быть смещён с поста до истечения полномочий только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия.

Кандидатура канцлера выдвигается на рассмотрение бундестага президентом. Затем президент утверждает в должности канцлера и — по его представлению — федеральных министров.