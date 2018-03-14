КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила "антиукраинскую сеть", участники которой якобы причастны к организации провокаций "в интересах спецслужб России".

В СБУ утверждают, что следователи провели 28 обысков и нашли "доказательства" планов совершить диверсию на одном из объектов Нацполиции. Так, правоохранители якобы нашли карту одной из областей Украины с указанием мостов и других стратегических объектов, а также взрывчатку, гранаты и патроны различного калибра.

"Финансирование ее (сети — Прим. ред.) осуществлялось окружением бывшего главы МВД Украины (Виталия) Захарченко", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Государственная измена" и "Создание преступной организации".

СБУ регулярно сообщает о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет. Накануне ведомство заявило о проведении обысков по всей стране у людей, которые "способствуют России в проведении антиукраинских акций". Сообщалось об изъятии пропагандистских материалов, оружия, взрывчатки и "других доказательств".

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.