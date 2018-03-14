В ДНР сообщили о 17 обстрелах со стороны силовиков за девять дней

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за девять дней нового перемирия, выпустив более 70 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 5 по 14 марта ВСУ 17 раз нарушили режим прекращения огня… По территории республики было выпущено 72 мины калибрами 120 и 82 миллиметра", — сказал представитель ведомства журналистам.

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелы также велись с использованием стрелкового оружия, бронетехники и гранатометов различного типа. "Были применены 288 единиц боеприпасов, что составило 1 тонну", — добавили в ведомстве.