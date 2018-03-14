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Депутат Сейма предрек "конец" Латвии в случае конфликта России и НАТО

14:1614.03.2018
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© Fotolia / william87Флаги Латвии и ЕС на фоне Риги. Архивное фотоФлаги Латвии и ЕС на фоне Риги. Архивное фото
© Fotolia / william87

РИГА, 14 мар — РИА Новости. Латвии наступит "конец" в случае конфликта России и НАТО, заявил глава латвийской парламентской фракции "Согласие " Янис Урбанович. Слова политика приводит Sputnik Латвия.

Самолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы. Архивное фото.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Ранее на своей странице в Facebook депутат Сейма раскритиковал власти страны за просьбы к НАТО прислать больше военных и вооружения, запугивая население тем, что "придет кто-то с востока, нападет, будет мучить и оккупировать".

По словам Урбановича, такие запросы для Латвии очень опасны: "Чем больше здесь будет военной техники и людей — тем больше воронок от ракет останется".

Политик призвал латвийские власти обратиться к опыту Южной Кореи, которая не просит Североатлантический альянс ввести войска из-за угрозы со стороны КНДР. Вместо этого Сеул ищет пути сесть за стол переговоров.

"Они не потребовали ввести войска, а начали активную дипломатию. Любой в Южной Корее понимает — если НАТО и Северная Корея будут воевать — да, разумеется, Киму (главе КНДР Ким Чен Ыну — ред.) будет плохо, однако также плохо будет и Южной Корее. Так как война — это трагедия, которая неизбежно несет жертвы", — отметил депутат.

Военнослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Комментируя Sputnik свою позицию по поводу наращивания военного присутствия НАТО в Латвии, Урбанович заявил, что встревожен сложившейся ситуацией. Недавнее заявление президента России Владимира Путина о разработке новых видов вооружений, которые делают неэффективным приближение НАТО к границам РФ, спокойствия не добавляет.

"Для нас, кто живет здесь на меже, по сути дела, на краю Евросоюза рядом с Россией — это вопрос экзистенциальный, то есть быть или не быть стране", — заявил Урбанович. "Неважно, кто в конфликтах победит, но нам конец, поэтому я и встревожился", — пояснил политик.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Недо Вер
Сочувствую, но если народу всё равно, а латышам по всей видимости всё равно, то да, они долго мучаться не будут.
14:22
14.03.2018
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Максим Солдусов
Все так, жаль что здравомыслящих людей и патриотов своей страны в руководстве Латвии почти нет. Остальные соревнуются в русофобии и злобе, отправляя собственные страны на передовую термоядерной войны.
14:22
14.03.2018
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