Постпред Британии при ООН обвинил РФ в подрыве суверенитета его страны

ЖЕНЕВА, 14 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Постпред Великобритании при женевском отделении ООН Джулиан Брейтуэйт обвинил Россию в "вопиющем нарушении международного права" и подрыве суверенитета его страны.

Брейтуэйт выступил в ходе обсуждения общей ситуации с правами человека в мире на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Его выступление почти полностью было посвящено нарушениям РФ.

Особо постпред отметил попытку отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в чем ранее обвинила Москву премьер Великобритании Тереза Мэй. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля, не приемлет голословных и бездоказательных обвинений и ультиматумов.

"Это вопиющее нарушение международного законодательства и суверенитета Великобритании должно послужить предупреждением международному сообществу – либо Россия намеренно насмехается над международным правопорядком, основанным на правилах, либо она потеряла контроль над своими собственным химическим оружием", — сказал Брейтуэйт.

Четвертого марта Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом. В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры".

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.