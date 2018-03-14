У Москвы и Анкары есть некоторые противоречия, заявил Чавушоглу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. У России и Турции есть некоторые противоречия во взглядах, но это нормально, Москва и Анкара продолжают диалог, в котором заинтересованы обе стороны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"У нас тесное сотрудничество с Россией в Черноморском регионе и в других регионах. У нас есть, возможно, некоторые противоречия во взглядах, но это абсолютно нормальный процесс. Тем не менее, мы продолжаем диалог и заинтересованы в этом, и сегодняшняя встреча позволила обсудить все эти вопросы", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Министр отметил необходимость продолжать сотрудничество в противодействии терроризму и добавил, что, благодаря приложенным усилиям, в урегулировании сирийского кризиса видны позитивные изменения.