Штайнмайер утвердил Меркель в должности канцлера

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил в должности канцлера Ангелу Меркель после ее избрания в бундестаге. 14 марта 2018

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил в должности канцлера Ангелу Меркель после ее избрания в бундестаге. 14 марта 2018

БЕРЛИН, 14 мар — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил в должности канцлера Ангелу Меркель после ее избрания в бундестаге.

Церемония прошла в президентской резиденции — дворце Бельвю в Берлине. "Назначаю госпожу Ангелу Меркель федеральным канцлером", — сказал Штайнмайер.

В утреннем тайном голосовании по кандидатуре Меркель в бундестаге приняли участие 692 депутата, четыре бюллетеня признаны недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата. При этом необходимый минимум для ее переизбрания составлял 355 голосов. В бундестаг данного созыва вошли 709 депутатов.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера. Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствовали 89-летняя мать Меркель и ее супруг Йоахим Зауэр.

Пост канцлера

Канцлер — глава правительства Германии. В его компетенцию входит назначение федеральных министров и определение политического курса. Канцлер избирается бундестагом на четыре года и может быть смещён с поста до истечения полномочий только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия.

Кандидатура канцлера выдвигается на рассмотрение бундестага президентом. Так как партии, которые вошли в правительство Меркель, имеют большинство в бундестаге — 399 кресел, или 56% голосов, избрание будет формальным.

Затем президент утверждает в должности канцлера и — по его представлению — федеральных министров.

Трудный путь

После выборов в бундестаг 24 сентября 2017 года события развивались драматически: СДПГ, которая показала исторически низкий результат, во главе со своим тогдашним председателем Мартином Шульцем заявила об уходе в оппозицию.

Консервативный альянс ХДС/ХСС попытался договориться о создании кабинета c либералами из Свободной демократической партией (СвДП) и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"), но в ночь на 20 ноября СвДП вышла из многонедельных переговоров. "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров имели лишь 44% кресел, не получая большинства.

© AP Photo / Olivier Matthys Биография Ангелы Меркель

В результате у Меркель и альянса ХДС/ХСС оставались две опции: сформировать первое в истории ФРГ "правительство меньшинства", которое не имело бы большинства в бундестаге, или добиться роспуска парламента и новых выборов.

Создание правительства меньшинства означало бы необходимость договариваться с другими парламентскими фракциями о поддержке того или иного законопроекта. Ранее в ХДС/ХСС заявили о невозможности сотрудничества с фракциями "Альтернативы для Германии" и "Левых" в бундестаге.

Во-вторых, президент Германии имеет право распустить бундестаг после отказа депутатов избрать канцлера. Роспуск парламента осуществляется президентом по инициативе главы правительства. После роспуска бундестага в Германии в течение трех месяцев должны были бы проведены новые выборы.

Однако 27 ноября Меркель заявила, что ХДС/ХСС готов начать переговоры с СДПГ о формировании кабинета. Старту консультаций способствовал и Штайнмайер, который провел ряд встреч с лидерами ХДС/ХСС и СДПГ. Лидер СДПГ Шульц заявлял, что окончательное решение о вступлении в переговоры о формировании правительства будет принято на съезде партии. Только после решения съезда СДПГ начать консультации участники выработали коалиционное соглашение.