ТОКИО, 14 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Семь из 13 приговоренных к казни руководителей японской религиозной секты "АУМ Синрикё"* были этапированы на рассвете в среду в тюрьмы, где, как ожидается, приговор будет приведен в исполнение, сообщило в среду агентство Киодо.

Среди приговоренных и направленных в другие тюрьмы бывших руководителей "АУМ Синрикё"* — Киёхидэ Хаякава, выполнявший в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "АУМ Синрикё"* в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета МИ-8.

Как сообщило агентство, семь приговоренных были направлены в тюрьмы Осаки, Нагои, Сендая, Хиросимы и Фукуоки, которые оснащены оборудованием для приведения в исполнение смертных приговоров. При этом бывший глава секты Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото) пока остается в Токио. В японских СМИ ранее появлялась информация, что он страдает деменцией.

В декабре 2011 года были арестованы последние три руководителя организации, 17 лет скрывавшихся от правосудия. В январе этого года состоялся последний суд по делу одного из них, приговоривший его к пожизненному заключению. Таким образом, с точки зрения японского правосудия, необходимости в новых показаниях и свидетельствах ранее приговоренных к казни руководителях "АУМ Синрикё"* нет.

Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые пока не приведены в исполнение.

* Организация, запрещенная на территории России