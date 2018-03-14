Улицу в турецком городе назовут в честь посла Карлова

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Улицу в турецком городе Демре, на которой стоит храм, где, как считается, служил знаменитый христианский святой Николай Угодник, назовут в честь посла РФ в Турции Андрея Карлова, церемония присвоения имени состоится на следующей неделе, сообщила РИА Новости вдова посла Марина Карлова.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

"Город Демре около Антальи является побратимом города Клинцы Брянской области, где прошло детство Андрея Геннадьевича. Он там не жил, но часто бывал у своих дедушки и бабушки. Они там похоронены. На следующей неделе имя Андрея Геннадьевича будет присвоено одной из улиц Демре", — рассказала РИА Новости Марина Карлова.

Она отметила, что на этой улице стоит храм, в котором служил Николай Мирликийский (Николай Чудотворец или Николай Угодник).

На церемонии присвоения улице имени посла будет присутствовать вдова, ее сестра и другие родственники Карлова.

В это же время в Демре на недельный отдых приедут около 50 детей из Клинцов — организацией их поездки занимается "Фонд Андрея Карлова", рассказала его вдова.

"Фонд спонсируют турецкие бизнесмены, работающие как в Турции, так и в России. Удалось договориться с отелем о бесплатном проживании для детей", — пояснила она. Она пояснила, что Клинцы входят в зону поражения Чернобыльской аварии, в связи с чем дети оттуда нуждаются в профилактическом отдыхе и лечении.

Соглашение о побратимстве и сотрудничестве между муниципалитетом турецкого города Демре и администрацией города Клинцы Брянской области было подписано в провинции Анталья в декабре 2017 года согласно воле трагически погибшего посла РФ в Анкаре.