Le Monde: эксперты усомнились в причастности России к отравлению Скрипаля

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, по утверждению британских властей, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли синтезировать во многих государствах, пишет Le Monde.
Профессор кафедры неорганической химии Лондонского университета Андреа Селла подчеркнул, что Россия – не единственная страна, которая может производить "Новичок". С ним согласен и токсиколог из Университета Лидса Аластер Хей, который вообще усомнился в причастности Москвы к покушению на Скрипаля.
По его словам, непонятно, зачем российским спецслужбам использовать яд, который сразу же превращает их в главных подозреваемых. Есть "куда более эффективные методы" убийства, которые не так явно ассоциируются с какой-то отдельной страной, отметил Хей.
Дело Скрипаля
Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.
Российский МИД назвал это заявление "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.