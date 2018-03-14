Le Monde: эксперты усомнились в причастности России к отравлению Скрипаля

Полицейские рядом с районом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018

Полицейские рядом с районом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, по утверждению британских властей, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли синтезировать во многих государствах, пишет Le Monde.

Издание приводит мнение ряда экспертов, которые считают, что для производства подобных отравляющих веществ необходимы хорошо оборудованные лаборатории, обеспечивающие высокий уровень безопасности. Чаще всего таким параметрам соответствуют государственные учреждения.

Профессор кафедры неорганической химии Лондонского университета Андреа Селла подчеркнул, что Россия – не единственная страна, которая может производить "Новичок". С ним согласен и токсиколог из Университета Лидса Аластер Хей, который вообще усомнился в причастности Москвы к покушению на Скрипаля.

По его словам, непонятно, зачем российским спецслужбам использовать яд, который сразу же превращает их в главных подозреваемых. Есть "куда более эффективные методы" убийства, которые не так явно ассоциируются с какой-то отдельной страной, отметил Хей.

Дело Скрипаля



Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Тереза Мэй заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.

Российский МИД назвал это заявление "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.