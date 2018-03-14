В Кремле напомнили позицию России по обвинениям в хакерских атаках

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Москва не видела доказательств якобы имевших место хакерских атаках, а аннексии Крыма не было ни де-факто, ни де-юре, поэтому заявления с подобными формулировками неверны ни по сути, ни по форме, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никаких доказательств хакерских атак, вымышленных хакерских атак Россией, мы с вами все-таки не видели. Это первое. Что касается Крыма, аннексии Крыма не было ни де-факто, ни де-юре. Речь идет о легитимных решениях, которые были приняты крымским парламентом и которые были подтверждены на референдуме, поэтому эти формулировки в данном случае неверны ни по сути ни по форме", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистки, почему нужно доверять заявлениям Кремля, поскольку ряд звучавших в адрес Москвы обвинения позже якобы находили подтверждение со стороны "международной общественности".

Песков также уточнил, кто подразумевается под международной общественностью, на что получил ответ, что речь идет о властях США и Великобритании.

"Правительства США и Великобритании при всем уважении не могут являться международной общественностью", — ответил на это Песков.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.