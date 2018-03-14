В Кремле напомнили позицию России по обвинениям в хакерских атаках

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Москва не видела доказательств якобы имевших место хакерских атаках, а аннексии Крыма не было ни де-факто, ни де-юре, поэтому заявления с подобными формулировками неверны ни по сути, ни по форме, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков также уточнил, кто подразумевается под международной общественностью, на что получил ответ, что речь идет о властях США и Великобритании.
"Правительства США и Великобритании при всем уважении не могут являться международной общественностью", — ответил на это Песков.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.