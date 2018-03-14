На юге Афганистана в ДТП погибли около 20 человек

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате ДТП на юге Афганистана, сообщает агентство Пажвак.
По данным агентства, инцидент произошел в провинции Кандагар. В результате происшествия ранения получили 24 человека.
Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Кудратулла Хушбахта, в среду днем автобус столкнулся с автомобилем в районе Мейванд.
В Афганистане часто происходят ДТП, причиной которых, как правило, становится превышение скоростного режима, ошибки в управлении транспортными средствами и плохое состояние дорог.