Кремль не может выдвигать версии по делу Скрипаля, заявил Песков

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Кремль не может высказывать предположения о том, кто стоит за покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, так как не занимается расследованиями, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не наше дело — высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля, потому что Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны", — сказал Песков.

Он отметил, что Россия, которая не имеет никакого отношения к отравлению бывшего разведчика, остается открытой для сотрудничества в расследовании этого дела. "Москва не приемлет абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума", — добавил пресс-секретарь.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести "более серьезные меры".

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что Россия хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.