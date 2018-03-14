МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.
В голосовании участвовали 692 депутата, четыре бюллетеня признали недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов.
Итоги тайного голосования депутаты встретили продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать канцлера Герлинд Каснер.
Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После голосования он утвердил ее в должности. Церемония прошла в президентской резиденции — дворце Бельвю в Берлине.
В понедельник Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем — подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года.
Пост канцлера
Кандидатура канцлера выдвигается на рассмотрение бундестага президентом. Затем глава государства утверждает в должности канцлера и — по его представлению — федеральных министров.