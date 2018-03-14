Финляндия стала самой счастливой страной мира по версии ООН

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар — РИА Новости. Финляндия названа самой счастливой страной в мире, согласно докладу ООН, который опубликован в среду.

В докладе The World Happiness Report оцениваются 156 стран мира, где учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

"Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. Норвегия, лидировавшая в прошлом докладе, опустилась на второе место", — говорится в докладе ООН.

В десятку лучших вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия, уточняется в документе.

"Северные страны, занимающие верхушку данного рейтинга, показали, что они создали действительно хорошие условия для жизни людей. Индекс счастья в опросе происходит от здорового количества как личной свободы, так и социального обеспечения, что перевешивает, например, тот показатель, что жители этих стран платят одни из самых высоких налогов в мире", — отметил генеральный директор научно-исследовательского института счастья в Копенгагене Мейк Викинг (Meik Wiking), его цитату приводит газета Ilta-Lehti.

Впервые подобный доклад был выпущен в 2012 году.