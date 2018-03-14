Во Франкфурте мужчина нашел на помойке восемь миллионов фальшивых евро

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сотрудник франкфуртской пекарни обнаружил в мусорном контейнере восемь миллионов евро и отнес их в полицию, где выяснилось, что деньги фальшивые, сообщили правоохранители в пресс-релизе.
Как говорится в документе, 56-летний мужчина нашел деньги в контейнере для органических отходов, они были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Честный гражданин решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные. Тем не менее, в полиции высоко оценили поступок мужчины.
"Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более, что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес", — заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность.
Фальшивые деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств.
#FrankfurterGeschichten:— Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 13 марта 2018 г.
Millionenfund im #Gutleutviertel #Frankfurt. Ehrlicher Finder bringt Geldkoffer auf unser Revier.
Was dort geschah: ➡ https://t.co/c33b1XNJTZ pic.twitter.com/euz82fp2BX