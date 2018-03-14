Израиль не поддержал идею Палестины созвать конференцию по Ближнему Востоку

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Израиль отказывается участвовать в инициативе Палестины по созыву нового формата арабо-израильского урегулирования, потому что считает, что она ни к чему не приведёт, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.
"Мы не впервые наблюдаем за решением палестинской стороны – искать так называемые легкие пути, в то время как самый правильный и единственный путь, который поддерживает и Россия, – это путь прямых переговоров без каких-то предварительных условий. Палестинцы пришли к мнению, что надо опять пытаться создавать какую-то новую международную коалицию или конференцию. И это не впервые, в прошлом даже проходили заседания международного квартета, в которых принимали участие другие заинтересованные стороны. Но ни к чему это не привело. Так что если палестинцы предпочитают заниматься сейчас этими затеями, то толком из этого ничего не выйдет, тем более что Израиль не будет в этом участвовать", — заявил посол, комментируя идею палестинской стороны по созданию нового механизма урегулирования.
По его словам, Израиль считает, что и Россия и другие участники ближневосточного "квартета" посредников — США, Евросоюз, ООН — "довольны существующим форматом, так же как и мы".
После признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и решения о переносе туда американского посольства, Аббас заявил, что Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима не изменится. Решение Трампа по Иерусалиму вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.