Израиль не поддержал идею Палестины созвать конференцию по Ближнему Востоку

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Израиль отказывается участвовать в инициативе Палестины по созыву нового формата арабо-израильского урегулирования, потому что считает, что она ни к чему не приведёт, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Мы не впервые наблюдаем за решением палестинской стороны – искать так называемые легкие пути, в то время как самый правильный и единственный путь, который поддерживает и Россия, – это путь прямых переговоров без каких-то предварительных условий. Палестинцы пришли к мнению, что надо опять пытаться создавать какую-то новую международную коалицию или конференцию. И это не впервые, в прошлом даже проходили заседания международного квартета, в которых принимали участие другие заинтересованные стороны. Но ни к чему это не привело. Так что если палестинцы предпочитают заниматься сейчас этими затеями, то толком из этого ничего не выйдет, тем более что Израиль не будет в этом участвовать", — заявил посол, комментируя идею палестинской стороны по созданию нового механизма урегулирования.

По его словам, Израиль считает, что и Россия и другие участники ближневосточного "квартета" посредников — США, Евросоюз, ООН — "довольны существующим форматом, так же как и мы".

Выступая в ООН, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина предлагает провести международную конференцию по ближневосточному урегулированию в этом году. В ходе предстоящей конференции, по словам Аббаса, должен быть сформирован "международный многосторонний механизм, который будет помогать обеим сторонам переговоров разрешить все вопросы постоянного статуса, определенного соглашением Осло".

После признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и решения о переносе туда американского посольства, Аббас заявил, что Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима не изменится. Решение Трампа по Иерусалиму вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

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