Посол Израиля в России отметил роль США в урегулировании на Ближнем Востоке

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Урегулирование палестино-израильского конфликта без участия США невозможно, заявил посол Израиля в России Гарри Корен в интервью РИА Новости.

"И нам представляется, что на Ближнем Востоке уже пытались столько всего делать, но в конце концов все возвращается к точке зрения, что надо вести прямые переговоры… Мы полны уважения к той роли, которую играют США, кстати, роли, которую палестинцы сейчас отрицают. Но без американского участия – и это понимает и Россия — никуда дела не пойдут", — заявил высокопоставленный дипломат.

Ранее глава ПНА Махмуд Аббас заявлял, что Палестина не хочет, чтобы у США была роль единственного посредника в процессе урегулирования.

После признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и решения о переносе туда американского посольства Аббас заявил, что Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима не изменится. Решение Трампа по Иерусалиму вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

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