Южная Корея закупит почти сотню ракет большой дальности Taurus

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Южная Корея пописала контракт на закупку 90 крылатых ракет большой дальности Taurus, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителя управления программы по оборонным закупкам.

Крылатые ракеты большой дальности Taurus класса "воздух-поверхность" производятся совместным немецко-шведским предприятием Taurus Systems GmbH. Они предназначены для высокоточных ударов по хорошо защищенным целям.

"Контракт был подписан в конце февраля", — заявил журналистам представитель ведомства Кан Хван Сок.

В 2013 году Сеул уже закупил 170 таких ракет, сейчас они размещены на истребителях F-15K.