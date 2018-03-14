Филиппины вышли из Международного уголовного суда

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Филиппины отзывают ратификацию Римского статута, который устанавливает участие страны в работе Международного уголовного суда (МУС), сообщил телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление президента Родриго Дутерте.

Ранее, по данным СМИ, суд уведомил Филиппины о возможном расследовании в отношении Дутерте из-за его политики по борьбе с наркотиками.

Как подчеркнул Дутерте, решение об отзыве ратификации "вступает в силу немедленно".

Согласно одному из положений статута, выход из соглашения происходит через год после официального уведомления организации. Однако, по словам президента, этот пункт не применим к Филиппинам, так как страна покидает МУС из-за "обмана при вступлении в соглашение".

Подводом для пересмотра решения он назвал "беспрецедентные и вызывающие нападки" лично на Дутерте и его администрацию, "которые были спланированы чиновниками ООН". Также Дутерте обвинил спецпрокурора МУС в попытке ввести президента "под юрисдикцию суда в нарушение должного процесса и презумпции невиновности".

"Римский статут, подписантом которого являются Филиппины, и закон, по которому мне предполагается предъявить обвинения, не имеют юридической силы и не обладают силой принудительного исполнения на Филиппинах", — подчеркивается в заявлении.

Антинаркотическая политика Дутерте

Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики.

По данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей. Эксперты ООН в области прав человека призвали филиппинские власти воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.

Дутерте ранее заявлял, что страна может выйти из ООН в ответ на критику организацией участившихся убийств, совершаемых во время рейдов в рамках программы по борьбе с наркоторговлей.