Во Львове прогремел взрыв возле польского мемориала

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Во Львове, возле польского мемориала, прогремел взрыв. Об этом сообщает сайт Львовского горсовета со ссылкой на директора музея "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.

Нагай лично не был свидетелем происшествия и пересказал его со слов охранника. Тот утверждает, что инцидент произошел в 15 метрах от хозяйственных помещений. По всей видимости, кто-то бросил неизвестный предмет из-за стены.

"От взрыва образовалась ямка 30 сантиметров диаметром. Никто не пострадал", — добавил Нагай.

Также о ЧП написал в фейсбуке депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, взорвался "неизвестный предмет", брошенный через забор метрах в двадцати от Мемориала польских орлят.

В марте украинские националисты провели во Львове факельное шествие, направленное против Польши. Акцию приурочили ко дню гибели Романа Шухевича, одного из лидеров "Украинской повстанческой армии"*.

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Отношения Украины и Польши

Взаимоотношения двух стран переживают трудный период. Разногласия между соседями касаются в первую очередь исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — "Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам.

Ранее Варшава признала геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Киев осудил этот шаг: украинские депутаты считают, что решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

*Террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России.