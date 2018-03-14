Во Львове прогремел взрыв возле польского мемориала

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Во Львове, возле польского мемориала, прогремел взрыв. Об этом сообщает сайт Львовского горсовета со ссылкой на директора музея "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.
Нагай лично не был свидетелем происшествия и пересказал его со слов охранника. Тот утверждает, что инцидент произошел в 15 метрах от хозяйственных помещений. По всей видимости, кто-то бросил неизвестный предмет из-за стены.
"От взрыва образовалась ямка 30 сантиметров диаметром. Никто не пострадал", — добавил Нагай.
Также о ЧП написал в фейсбуке депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, взорвался "неизвестный предмет", брошенный через забор метрах в двадцати от Мемориала польских орлят.
В марте украинские националисты провели во Львове факельное шествие, направленное против Польши. Акцию приурочили ко дню гибели Романа Шухевича, одного из лидеров "Украинской повстанческой армии"*.
Отношения Украины и Польши
Взаимоотношения двух стран переживают трудный период. Разногласия между соседями касаются в первую очередь исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — "Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
Ранее Варшава признала геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Киев осудил этот шаг: украинские депутаты считают, что решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
*Террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России.