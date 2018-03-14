В МИД рассказали, к чему приведет деструктивная политика США в Афганистане

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Продолжение США деструктивной политики в Афганистане будет означать, что они стремятся возродить эпоху холодной войны в регионе, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Если США и их сателлиты по НАТО намерены продолжать свою деструктивную линию в Афганистане, то это будет означать, что Запад взял курс на возрождение эпохи холодной войны в этой части мира. Мы внимательно следим за развитием событий и готовы к реагированию во взаимодействии с нашими партнерами и единомышленниками", — сказал Кабулов.