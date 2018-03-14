В МИД объяснили, зачем США находятся в Афганистане

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США сохраняют свое присутствие в Афганистане для того, чтобы оказывать влияние на соседние страны и региональных конкурентов — Россию, Иран и Китай, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"На наш взгляд, США находятся в Афганистане прежде всего с целью контроля и влияния на политические процессы в соседних с ним странах, а также проецирования силы на своих региональных конкурентов, в первую очередь Китай, Россию и Иран. Отчетливо прослеживается стремление США достигнуть дестабилизации в Средней Азии с ее переносом в Российскую Федерацию с тем, чтобы впоследствии преподнести себя в качестве единственного защитника от потенциальных и возникающих угроз в регионе", — сказал Кабулов.