МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Дональд Трамп во время встречи в Китае приказал занимавшему в то время пост госсекретаря Рексу Тиллерсону съесть завядший салат "Цезарь", пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, инцидент произошел на приеме в китайском парламенте во время тура президента и госсекретаря США по Азии. Согласно источникам, Трамп стал беспокоиться, что не съеденный салат обидит принимающую сторону, и призвал госсекретаря побыстрее приступить к еде.

"Рекс, ешь салат", — цитирует издание слова американского президента. Случай демонстрирует "неловкие отношения", которые время от времени возникали между политиками, считает автор статьи.

Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.