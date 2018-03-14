В МИД рассказали об оптимальной площадке переговоров по Афганистану

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия считает "московский формат" по Афганистану оптимальной площадкой для содействия национальному примирению в ИРА, другие форумы не способствовали привлечению к переговорам талибов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"К сожалению, наличие большого числа международных форматов по афганскому вопросу существенным образом не способствовало привлечению талибов к мирным переговорам. В этой связи рассматриваем запущенный нами в начале 2017 году Московский формат консультаций в качестве оптимальной площадки для ведения предметных переговоров по содействию национальному примирению и налаживания конструктивного диалога между правительством ИРА и Движением талибов*", — сказал Кабулов.

При этом он подчеркнул, что в Москве "рассматривают "кабульский процесс" в качестве одного из элементов в поиске коллективного решения проблем афганского урегулирования".

"Талибам был послан сигнал о международной поддержке преодоления внутриафганского конфликта через политический диалог с правительством Афганистана. Талибы же проигнорировали недавнюю встречу "кабульского процесса" в афганской столице, настаивая на прямых переговорах с Соединенными Штатами", — добавил высокопоставленный российский дипломат.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России