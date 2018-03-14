ИГ* создают угрозу для парламентских выборов в Афганистане, заявили в МИД

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Группировки "Исламского государства"* несут серьезную угрозу безопасности на предстоящих в Афганистане в июле парламентских выборах, наиболее серьезно ситуация будет складываться на севере и востоке страны, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Серьезную угрозу безопасности проведения выборов несут игиловские* бандформирования, в особенности на севере и ряде восточных провинций Афганистана. Проблемными, по данным НИК (Независимой избирательной комиссии — ред.), провинциями в плане безопасности считаются некоторые избирательные участки в провинциях Гильменд, Урузган, Кундуз, Бадахшан, Фарьяб и Газни. Думаю, что на самом деле перечень проблемных с точки зрения организации голосования районов является гораздо более обширным", — сказал Кабулов.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России