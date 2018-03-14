Силовики три раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (126)

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки ВС Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов, по которым применялись минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы различных видов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

​​В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что силовики выпустили четыре мины, а также использовали гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 60 единиц", — сказал представитель ведомства.