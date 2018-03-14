Бывший премьер Франции раскритиковал Мэй за обвинения в адрес России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава британского парламента Тереза Мэй "зашла слишком далеко", обвинив Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля до завершения расследования, заявил бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен в эфире телеканала LCI.

"Я считаю, что Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, с которой она выступила, не дождавшись точных элементов, позволяющих выдвигать обвинения", — отметил политик.

По его словам, сторонам необходимо воздерживаться от эскалации ситуации. Раффарен пояснил, что в России подобные обвинения со стороны британских властей рассматривают как "фактор насилия и агрессии западного мира против России". В связи с этим французский политик призвал внимательно подходить к общественному мнению в России.

В понедельник Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британские спецслужбы Скрипаля и его дочери "с высокой степенью вероятности" причастна Россия.

Российский МИД назвал заявление премьер-министра Британии "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом.

Экс-офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены без сознания четвертого марта в. В британском правительстве утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в российской стороне передали десять человек, включая Анну Чапман.