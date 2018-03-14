В США готовившего теракт в Афганистане американца осудили на 45 лет

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Гражданина США Муханада Махмуд Аль-Фарека приговорили к 45 годам лишения свободы за поддержку террористической группировки "Аль-Каида"* и подготовку атаки на военных США в Афганистане, говорится в распространенном заявлении Министерства юстиции США.
"Тридцатидвухлетний Муханад Махмуд Аль-Фарек из Хьюстона был приговорен сегодня к 45 годам лишения свободы в результате судебного разбирательства по делу от 29 сентября 2017 года о террористических преступлениях, которые он совершал в течение семи лет", — говорится в распространенном заявлении минюста США.
Гражданин США Муханад Махмуд Аль-Фарек, член террористической группировки "Аль-Каида"*, был признан виновным по всем девяти статьям обвинения, в том числе в сговоре об убийстве американских военных, использовании оружия массового поражения, сговоре устроить взрыв в правительственном учреждении и сговоре с целью оказания помощи террористам.
* Запрещенная в России террористическая организация