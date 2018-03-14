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В мире

Истек срок ультиматума Британии к России по делу Скрипаля

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (205)
03:3014.03.2018
(обновлено: 08:51 14.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Истек срок ультиматума, которые выдвинула Москве британский премьер Тереза Мэй из-за отравления нервно-паралитическим веществом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Студия телеканала RT в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИД пригрозил запретить всем британским СМИ работать в России
Москва накануне ответила Лондону, что никаких официальных запросов в связи с инцидентом не поступало, посольство также направило в МИД Великобритании ноту, в которой дипломаты заявили о непричастности России к "делу Скрипаля".

Накануне Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ. Она заявила, что о нормальных отношениях с Россией не может быть и речи и подчеркнула, что до среды ожидает ответа Москвы.

Источник РИА Новости в канцелярии правительства пояснил, что Россия должна ответить до полуночи среды по лондонскому времени (03:00 среды мск)

"Затем, в среду, состоится заседание национального комитета по безопасности, на котором и будут определены ответные меры… Да, меры будет определять комитет", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что британский Совбез соберется в 11:00 по местному времени (14:00 мск), после чего Мэй объявит о мерах в адрес Москвы.

В числе этих мер назывались высылка российских дипломатов, бойкот Чемпионата мира по футболу-2018, введение новых ограничительных мер, блокировка счетов российских предпринимателей и лишение лицензии телеканала RT.

Еженедельное выступление Мэй перед членами парламента запланировано на 12.00 местного времени среды (15.00 мск). Вместе с тем, как ранее сообщал РИА Новости близкий к канцелярии правительства источник, заседание комитета может быть перенесено на четверг, если у премьера возникнут неотложные дела в среду. В таком случае, глава британского правительства выступит перед парламентом в четверг.

Британские полицейские дежурят возле дома в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 10 марта 2018
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Захарова о заявлениях Лондона: не надо нас пугать
Позиция Москвы

Неизвестно, воспримет ли премьер сделанные Москвой заявления как ответ на ультиматум.

"Мы уже сделали заявление о том, что все это (причастность России. — Прим. ред.) чушь… Мы никакого отношения к этому не имеем", — сказал глава МИД  Сергей Лавров.

Он отметил, что начало совместной работы требует выполнения всех необходимых международных процедур и подачи Британией соответствующего официального запроса российской стороне.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Столтенберг поддержал позицию Британии в отношении России
"Великобритания обязана сделать (запрос. — Прим. ред.), прежде чем Россия будет отвечать на ее запрос. Мы не получили запроса, который Лондон обязан подать в соответствие с конвенцией о запрещении химического оружия", — заявил глава МИД России.

Также накануне в российское дипломатическое ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу. Ему выразили протест из-за обвинений Лондона в адрес Москвы. Российские дипломаты подчеркнули, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер.

"Подчеркнуто, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы", — добавили в российском МИД.

В дополнение к этому посольство в Лондоне направило в МИД Британии ноту с подтверждением о том, что российская сторона непричастна к отравлению Скрипаля и указанием на необходимость совместного расследования инцидента.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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В США предложили ввести против России санкции из-за отравления Скрипаля
"Сегодня посольство направило в Форин-Офис ноту, в которой вновь заявляется о непричастности РФ к инциденту в Солсбери и подчеркивается необходимость совместного расследования", — говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.

Также российские дипломаты направили официальный запрос в британский МИД с просьбой объяснить угрозы проведения кибератак против российской стороны.

"Посольство официально запросило у МИД Великобритании объяснения относительно угроз осуществить кибератаку, звучавших в парламенте и в СМИ. Россия очень серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности", — заявили дипломаты.

Ранее газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров сообщила, что правительство Британии  может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России в качестве ответной меры.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Латвия призвала РФ представить необходимые объяснения по "делу Скрипаля"
Скрипаля и его дочь нашли без сознания в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

"Зашла слишком далеко"

Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен раскритиковал заявления Мэй о причастности России к инциденту в Солсбери. По его словам, ей стоило дождаться результатов расследования.

Экс-премьер также призвал стороны воздержаться от эскалации ситуации. Он отметил, что российское общество воспринимает подобные заявления Лондона как "фактор насилия и агрессии западного мира против России".

Депутат Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, назвала обвинения в адрес России оружием массового поражения, которое опаснее ядерного. Она отметила, что против российской стороны запущена машина информационной атаки. По ее словам, обвинения в причастности России к инциденту в Солсбери — политическая провокация.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян ответила на предложение британских властей лишить RT лицензии
Депутат Адальби Шхагошев также прокомментировал заявления британских властей. Он выразил солидарность с Яровой, отметив, что против России развернутая информационная кампания. Кроме того, он назвал обвинения Мэй несолидными и опрометчивыми.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что заявления о причастности России к инциденту в Солсбери — спланированная акция, цель которой — намерение повлиять на предстоящие президентские выборы.

В Совфеде также отреагировали на заявления Мэй о причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ. Как отметила Валентина Матвиенко, последние события оказывают исключительно негативное влияние на двусторонние отношения между Россией и Великобританией.

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В мире
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21 пользователь оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
«Истёк срок ультиматума» - именно за такие «европейские ценности» за «мирную Европу» у нас в стране ещё и агитируют некоторые кандидаты в президенты. Остаётся только спросить - что это, глупость или предательство?
04:10
14.03.2018
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yungaqw
Пусть глаза откроют,Россия им не колония,а сейчас 21 век,свои колониальные замашки ,островитянам пора забыть давно,могут и утонуть на своём островке.
07:11
14.03.2018
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