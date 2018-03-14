В США платившая "откаты" российскому бизнесмену фирма заплатит штраф

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Фирма Transport Logistics, обвиняемая в "откатах" по урановым сделкам совместно с осужденным в США россиянином Вадимом Микериным, заплатит штраф в 2 миллиона долларов, говорится в документах суда.
И. о. помощника генпрокурора США Джон Кронан заявил в этой связи, что подкуп иностранных официальных лиц "искажает структуру рынков и подрывает демократические институты".
Микерин был осужден в США в декабре 2015 года на четыре года тюрьмы по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом структуры Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.
В связи с данным делом были выдвинуты новые обвинения в январе. Один из контрагентов Микерина Марк Ламберт был обвинен по 11 пунктам в мошенничестве и нарушении закона, который запрещает американским гражданам подкупать иностранные официальные лица в надежде выиграть контракты.