В США демократы по-прежнему уверены в "сговоре" Трампа с Россией

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Демократы в комитете по разведке палаты представителей США по-прежнему уверены в наличии "сговора" между штабом президента Дональда Трампа и Россией, заявил ведущий демократ комитета Адам Шифф.

По его словам, демократы опубликуют 22-страничный документ в обоснование своих воззрений.

"Мы составим и опубликуем на благо страны доклад, касающийся свидетельств, которые мы видели до настоящего времени. Какие свидетельства мы нашли относительно русских операций по взлому и публикациям… а также по вопросу о сговоре со штабом Трампа", — сказал Шифф на пресс-конференции во вторник в Вашингтоне.

Он добавил, что "абсолютно уверен" в наличии такого сговора.

Ранее комитет по разведке заявил, что по завершении активной фазы расследования не обнаружил какого-либо "сговора" предвыборного штаба Трампа с Россией. Это мнение поддерживает республиканское большинство в комитете. При этом обе партии согласны, что "российское вмешательство" в выборы имело место.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Расследование также ведет специально назначенный прокурор в министерстве юстиции. Россия опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Кремль и Белый дом также опровергли подозрения в "сговоре Трампа с Россией".