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Трамп произвел перестановки в Госдепе и ЦРУ

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Перестановки в Госдепе и ЦРУ (30)
02:1314.03.2018
(обновлено: 02:17 14.03.2018)
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© AP Photo / Cliff OwenРекс Тиллерсон. Архивное фотоРекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о кадровых перестановках. Рекс Тиллерсон покинул пост главы Госдепартамента, новый руководителем американской дипломатии стал Майк Помпео, возглавлявший Центральное разведывательное управление. Новым директором ЦРУ назначена Джина Хаспел, которая стала первой женщиной на этой должности.

Трамп выразил благодарность Тиллерсону и отметил, что Помпео на новом посту "проделает фантастическую работу".

Причина перестановок

В Госдепе отметили, что Тиллерсон не знает причины своей отставки и не обсуждал данный вопрос с президентом страны. В ведомстве добавили, что бывший госсекретарь намеревался сохранить пост в связи "существенными прогрессом, достигнутым в сфере национальной безопасности".

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Шестой самурай: Трамп избавился от еще одного соратника — Тиллерсона
В Белом доме же отметили, что перестановки связаны с тем, что американский лидер намерен сформировать новую команду перед началом переговоров с Северной Кореей.

Трамп, в свою очередь, признал, что отставка Тиллерсона связана с "расхождением позиций".

"Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях", — заявил президент.

Он также привел несколько примеров расхождений позиций, в частности, иранскую сделку.

"Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", — сказал Трамп.

Президент также подчеркнул, что "очень ценит службу" Тиллерсона и назвал бывшего госсекретаря США хорошим человеком. По словам Трампа, экс-руководитель американской дипломатии будет намного счастливее после своей отставки.

Достигнутые результаты

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AFP 2018 / Getty Images North America / Drew Angerer
Политолог: Помпео на посту госсекретаря США предстоит "тяжелая война"
Тиллерсон подвел итоги своей работы на посту главы Госдепартамента США. В частности, он прокомментировал сирийский конфликт и отметил, что на своем посту добился в Сирии важных договоренностей по прекращению огня, "но осталось немало сделать".

"В Сирии мы добились важного перемирия и стабилизации, что уже спасло тысячи жизней. В Сирии еще многое предстоит сделать в плане достижения мира", — сказал Тиллерсон.

Комментируя российско-американские отношения, бывший глава Госдепа отметил, что изоляция России не соответствует ничьим интересам.

"Россия должна внимательно оценить, отвечают ли ее действия интересам россиян и более широко — миру. Продолжение движения по заданной траектории будет вести к еще большей изоляции, что не отвечает ничьим интересам", — сказал он.

Тиллерсон также рассказал о достигнутых результатах по северокорейской проблеме.

"С нашими партнерами мы усилили давление на КНДР до такой степени, до которой никто не ожидал", — бывший руководитель американской дипломатии.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Чем знаменит новый госсекретарь США Майк Помпео
Тиллерсон сообщил, что его работа на посту госсекретаря закончится в полночь 31 марта, а обязанности главы Госдепа будет исполнять замглавы ведомства Джон Салливан. Хезер Науэрт, в свою очередь, стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии.

"Подходящий человек"

Президент США отметил, что у него не должно быть подобных "расхождений позиций" с Майком Помпео.

"Иногда люди просто хорошо ладят, с Майком Помпео я ладил с первой минуты", — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что бывший глава ЦРУ является "подходящим человеком".

"Я очень хорошо узнал Майка на протяжении последних 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент", — сказал президент США.

Трамп заявил, что Сенату необходимо утвердить кандидатуру Помпео.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Пушков прокомментировал назначение Помпео госсекретарем США
"Его опыт в вооруженных силах, конгрессе и в качестве лидера ЦРУ подготовили его для его новой работы", — отметил американский лидер.

В Сенате же, комментируя перестановки в Госдепе, заявили, что не намерены препятствовать утверждению Помпео на посту госсекретаря.

Трамп также выразил мнение, что Помпео будет добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.

Бывший глава ЦРУ, в свою очередь, пообещал "усердно работать" во благо страны и поблагодарил президента США за возможность возглавить Госдепартамент.

"Пытала людей"

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что новый руководитель ЦРУ Джина Хаспел причастна к системе пыток.

"Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии. Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи (пыток. — Прим. ред.) должны быть уничтожены, чтобы не попасть в конгресс. Невероятно", — написал Сноуден в микроблоге в Twitter, опубликовав ссылку на статью The New York Times.

Джина Хаспел. Архивное фото
© The OSS Society
Опытный разведчик и жесткий управленец: Трамп назначил Хаспел главой ЦРУ
В публикации отмечается, что Хаспел наблюдала в 2002 году за за пытками двух подозреваемых в терроризме и позже участвовала в уничтожении видеокассет, подтверждавших жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде.

Позже Сноуден написал, что Хаспел, скорее всего, не сможет посещать страны Евросоюза без риска быть арестованной.

"Интересно: новый директор ЦРУ Джина Хаспел, которая "пытала людей", вероятно, не сможет приезжать в ЕС на встречи с главами других спецслужб без риска быть арестованной из-за жалобы берлинского ECCHR в прокуратуру Германии", —добавил Сноуден.

Летом 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил Германию выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.

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