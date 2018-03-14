ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Расследование "российского дела" в конгрессе отвлекает от перспективы улучшения отношений с Москвой, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks).

Ранее комитет по разведке палаты представителей заявил, что по завершении активной фазы расследования не удалось обнаружить какого-либо "сговора" предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Это мнение поддерживает республиканское большинство в комитете, демократы против и заверяют, что сговор все же имел место. При этом обе партии уверены в "российском вмешательстве" в выборы.

"Комитет вызвал всех мыслимых свидетелей… На уровне руководства штабом Трампа, похоже, действительно не было никаких неподобающих встреч", — заявил Маркс. По его словам, те дали исчерпывающие показания под присягой.

"Если не было сговора между штабом Трампа и русскими или кем-либо еще, то это дело следует оставить в покое, чтобы можно было двигаться вперед", — добавил он.

"Надеюсь, сенат вскоре тоже закроет свое расследование. Суть дела в том, что если эти расследования лишь отвлекают от дела и нет никакого сговора, то их следует закрыть и попытаться улучшить отношения между Россией и США", — считает Маркс. По его словам, Вашингтон и Москва должны говорить о взаимодействии по КНДР и Сирии, а также по экономическим вопросам, а отнюдь не о "сговоре с Россией" президента Трампа.

Маркс раскритиковал позицию, согласно которой, республиканцы в конгрессе "прикрывают" своего однопартийца Дональда Трампа. По его словам, в конгрессе достаточно республиканцев, которые весьма критически настроены в отношении Трампа. "Если бы были свидетельства в пользу того, что реально был сговор, то эти свидетельства опубликовали бы сами республиканцы", — заявил Маркс.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Расследование также ведет специально назначенный прокурор в министерстве юстиции. Россия опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Кремль и Белый дом также опровергли подозрения в "сговоре Трампа с Россией".