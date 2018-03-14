В США предложили ввести против России санкции из-за отравления Скрипаля

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес призвал ввести против Москвы санкции по химоружию и провозгласить Россию государством-спонсором терроризма из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое сенатор приписывает Москве.

"Закон США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли какое-либо государство химическое оружие, и наложил санкции. Согласно закону, председатель и лидер оппозиции в комитете сената по иностранным делам могут начать данный процесс, и я рассчитываю быстро продвигаться в этом направлении", — заявил Менендес, старший демократ в своем комитете.

"Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России", — добавил сенатор.

В понедельник премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля, "весьма вероятно", причастна Россия. Она добавила, что у Москвы есть время до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, и пригрозила "более серьезными мерами", чем раньше. При этом никаких доказательств премьер-министр не привела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление провокацией.