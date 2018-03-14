В ДНР заявили об обстреле силовиками окраин Донецка

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка из БМП, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 23.35 (МСК) — ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) открыли огонь по направлению Марьинка — Донецк Трудовские (поселок в Петровском районе Донецка, на западных окраинах города — ред.), произведено 20 выстрелов из БМП-2", — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.