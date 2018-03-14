В Мексике лидер президентской гонки еще раз пошутил про русскую помощь

МЕХИКО, 14 мар – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в Мексике, кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор продолжает шутить на тему якобы оказываемой ему российской поддержки.

Выборы в Мексике намечены на 1 июля. Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики.

"Мои помощники, русские из Тустлы-Чико, Тепетитана, Катемако, Сакопоаштлы, Тлахьяко, Ла-Йески, Мокорито, Имури, Бакума и многих других населенных пунктов, рекомендуют мне не сражаться… Посмотрите на этот опрос", — написал Лопес Обрадор в Twitter.

Там же кандидат от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", опубликовал последний опрос портала SDP Noticias, согласно которому он опережает более чем на 15% ближайшего конкурента от коалиции "Все за Мексику" (правящая Институционно-революционная партия, партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия) Хосе Антонио Мида.

Лопес Обрадор и ранее неоднократно отшучивался относительно слухов о российской поддержке. Он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас кандидат показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.