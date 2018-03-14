В США без пограничной стены творился бы бедлам, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изучил в Калифорнии макеты стены, которую он хочет построить на границе с Мексикой, а также раскритиковал власти штата за слишком терпимое, по его мнению, отношение к иммигрантам.

"Я думаю, что без стены был бы бедлам!" — заявил Трамп журналистам президентского пула. Президент считает, что система заграждений в Калифорнии как раз и является прообразом такой стены, хотя власти штата это отрицают. "Для людей, которые говорят "нет стене" — если бы у вас тут не было стены, не было бы и страны", — добавил Трамп.

Он также раскритиковал губернатора Калифорнии Джерри Брауна, который, по его словам, "очень плохо выполняет свою работу".

"У них самые высокие налоги в США. Штат просто вышел из-под контроля. Тут "города-убежища", где живут преступники (иммигранты)", — сказал Трамп.

По словам президента, у него есть недвижимость в штате, и налоги на недвижимость вышли из-под контроля.

Во время визита Трампа вдоль улиц, по которым ехал кортеж, выстраивались протестующие.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.