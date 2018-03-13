На Украине 85% граждан недовольны зарплатой, показал опрос

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Подавляющее большинство украинцев недовольны своей зарплатой, показал опрос Research & Branding Group. Об этом сообщает портал "Зеркало недели".

Только 12% опрошенных украинцев заявили о том, что им хватает зарабатываемых денег. При этом 85% респондентов отметили, что недовольны зарплатой.

Наибольшая доля тех, кто негативно оценивает размер получаемых денег, приходится на возрастные группы старше 40 и 50 лет. Также в опросе указывается, что женщин, недовольных зарплатой, больше, чем мужчин.

Опрос проводился на территории Украины, подконтрольной Киеву.