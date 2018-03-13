Трамп повысил Хезер Науэрт до и.о. госсекретаря

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт во время брифинга. Архивное фото

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт во время брифинга. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил официального представителя госдепа Хезер Науэрт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии, сообщил Белый дом.

Науэрт с апреля 2017 года работала официальным представителем госдепартамента.

Ее предшественник на посту замгоссекретаря Стив Голдштейн был уволен во вторник вместе со своим шефом, главой внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном.

Науэрт, как и предыдущие официальные представители госдепартамента, на посту публичного представителя госдепа запомнилась пикировками с журналистами. Науэрт 48 лет, в прошлом она была ведущей телеканала Fox News.