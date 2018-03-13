Посольство РФ запросило у Лондона объяснений из-за угрозы кибератакой

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Мария Табак. Российское посольство в Лондоне направило официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой объяснить угрозы осуществления кибератаки против России.

Ранее газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров сообщила, что правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России в качестве ответной меры на инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери.

"Посольство официально запросило у МИД Великобритании объяснения относительно угроз осуществить кибератаку, звучавших в парламенте и в СМИ. Россия очень серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности", — сообщило посольство в Twitter.

В понедельник премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении России "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД России назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник российский президент Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.